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تواصل الفنانة ريم عبدالله تصوير مسلسل العاصوف الذي حُضِّر للجزء الثالث منه قبل ثلاثة أسابيع، ويخوض بطولته ناصر القصبي وعبد الإله السناني وعبد العزيز السكيرين وحبيب الحبيب وليلى السلمان وريماس منصور وغيرهم، من إخراج المثنى الصبح.

وصُوِّر أول المشاهد منه في الفترة الأخيرة، إذ يكشف في الجزء الثالث الأحداث التي مرت والتحولات الاقتصادية والمجتمعية والفكرية والأدبية، تحديداً في الفترة من 1988 إلى عام 1998، ومن بين الأحداث التي يستعد لها صناع العمل أحداث حرب الخليج التي بدأت عام 1990، واستمرت إلى فبراير من عام 1991 وما صاحبها من نزاعات، وتحرير الكويت، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية العظيمة في تحرير الكويت التي بذلها الملك فهد -رحمه الله-. ويحاكي في حيثياته وأحداثه التطور والطفرة العمرانية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات الميلادية والنشاط الاقتصادي الكبير، إلا أن فترة التسعينات شهدت ركوداً عقارياً بعد فترة حرب الخليج، وهو ما سيتطرق له العمل من منظور أو آخر، كما يُبرز التصدي القوي للأحداث الإرهابية في فترة التسعينات. بالإضافة إلى ذلك سيحوّل بآلية الانتقال من مرحلة إلى أخرى من خلال التطور في الإسكان والتخطيط العمراني، كما حدث بين جزأيه الأول والثاني، والنقلة من بيوت الطين إلى البيوت المسلحة، ثُم الانتقال إلى أحياء ومناطق جديدة. إلا أن هناك الكثير من نجومه قد انتهت مهامهم في الجزء الثاني، وبالتالي ستطرق باب العاصوف وجوهٌ سعودية جديدة كانت قد برزت في الآونة الأخيرة، وسيُستعان بالكثير من الوجوه الجديدة التي ستخوض أدواراً جديدة.

