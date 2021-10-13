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تعيش الفنانة آلاء شاكر حالة من الانتعاش والنشاط الفني بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية في الفترة الأخيرة. وقالت إنها لم تتوقف عن الفن منذ بداية تفشي كورونا حتى الآن، متمنية أن تنتهي الجائحة وتعود الحياة لطبيعتها، خصوصاً بعدما تأثرت الإنتاجات الفنية بشكل كبير في الآونة الأخيرة وقد فرغت مؤخراً من تصوير ثلاثة أفلام سينمائية وهي: شبح وبكل سرور والملياردير الذي صور في الإمارات بمشاركة مجموعة من الفنانين الإماراتيين.

كما أعربت عن سعادتها بالنجاح الساحق الذي حققته مع الفنانة هدى حسين في مسلسل كف ودفوف بشخصية هدي والذي يعرض على شاشة إم بي سي حيث تلقت ردوداً وأصداءً إيجابية عن العمل من الجمهور. وعن المسرح قالت إنها تنتظر عودة المسرح من جديد كسابق عصره، بالإضافة إلى انطلاق أيام الشارقة المسرحية، لأنها تشتاق إلى الوقوف على خشبة أبو الفنون، الذي تعشقه كثيراً خصوصاً بعدما توقفت النشاطات.

