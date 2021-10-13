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أطلقت دانة الفردان، المؤلفة السمفونية العالمية، السفيرة الثقافية لاوركسترا قطر الفلهارمونية، كليباً لعملها الفني INDIGO. العمل عُرض حصرياً في نيويورك ومع منتدى بلومبيرغ الاقتصادي الأوّل في قطر حيث استحوذ على اشادة النقاد.

العمل الرابع للفردان يأخذ الجمهور في رحلة تنشيط القوة البديهية التي تسمح لهم باكتشاف المكنونات الداخلية خصوصاً أنّه مستوحى من نظريات اللون لإيقاظ كل ما في داخل المتلقي من طاقة وحياة.

سُجلت المقطوعة الأولى من الألبوم في استوديوهات كتارا، حيث جمع مواهب متنوعة من الفنانين منهم المنتج نيكو دالا فيكيا، مهندس الصوت Matt Howe الحائز على جائزة غرامي وهو من اهتمّ بالتسجيل والميكسينغ، أمّا الماسترينغ فلمازن مراد. وقد اهتمت بالعزف أوركسترا قطر الفلهارمونية.

العمل المصور أخرجه رامي دانس حيث التقط مشاهده في دار الإنتاج كومون بيبولز في لندن مع المنتج جيك ريفر باركر والمنتج التنفيذي توني روبرتس.

وعن العمل الذي تضمن 10 مقطوعات موسيقية قالت دانه: أُلِّفت كل قطعة بتنسيق لوني لالتقاط مزاج وحالة من الوجود والهدف بسيط من العمل هو أن ترى وتشعر بما لا يقدر عليه البشر.

