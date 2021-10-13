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بمجموعة صور تظهر إطلالتها الأنيقة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديو إنستغرام، أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة، بسبب حصولها على جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي. وعلقت حنان على الصور قائلة: مبسوطة جداً وفخورة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد عن دوري في فيلم قابل للكسر.. ولها وقع خاص على قلبي لتسلمها في بلدي مصر الممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي وشكر خاص لكل صنّاع الفيلم و‏لأخي وصديقي مخرج الفيلم احمد رشوان.

وتابعت: شكر خاص للنجمة حبيبة قلبي إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى في السويد وشكر خاص لمهرجان الإسكندرية ولرئيسه الأمير أباظة لإصرارهم على تسليمي الجائزة. يشار هنا إلى أن فيلم قابل للكسر تدور قصته حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد أيام عدة لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها ببعض الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وبعض المواقف، والفيلم تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وعلى المستوى الدرامي، شاركت الفنانة حنان مطاوع في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل القاهرة كابول مع مجموعة كبير من نجوم الفن: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، وسامح السيد.

