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جملة عابرة أشعلت معركة..العنوان الأمثل للحديث عن الأزمة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، على خلفية تصريح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي المصري، حول الأسباب التي تمنع إدارة المهرجان من تكريم الفنانة المصرية يسرا، وهو ما دفع الأخيرة إلى الخروج وإعلان رفضها تصريحات انتشال، وتبدي غضبها مما أثير حول عدم تكريمها، لتدخل بدورها الفنانة المصرية بشرى على خط الأزمة، في محاولة منها لتهدئة الأجواء، وتأكيد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها يسرا في الوسط الفني، ومن جانب إدارة الجونة السينمائي.

وهاجمت يسرا في منشور عبر صفتحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: الأستاذ انتشال التميمي.. بخصوص حوارك المنشور في الملف الإعلامي لإدارة المهرجان يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بمحتوى الملف الإعلامي نفسه الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط.



وأضافت: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم.

وتابعت: الإشارة لي بهذا السياق تحديدًا لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علمًا بأنه جرى تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج أي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه.





وأكملت يسرا: ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي عضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلمًا للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جدًا.

واستطردت: كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبهذا المنطق نفسه لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها، لذلك أرفض الزج باسمي في سياق خطأ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى إلى هذا التناقض المرفوض وغير المقبول، علمًا بأنه تكرر كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول.



يسرا أنهت منشورها الغاضب قائلة: لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا. رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة بقدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه. من جهته، رفض انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، التعليق أو الرد على تصريحات الفنانة الكبيرة يسرا، والتي أدلت بها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مكتفيًا بالإشارة إلى أن يسرا فنانة كبيرة ولها احترامها، ولها كامل الحق أن تقول ما تشاء. بدورها، أكدت الفنانة بشرى، رئيسة العمليات بمهرجان الجونة السينمائي الدولي إنها تقدر وتحترم الفنانة الكبيرة يسرا، ونشرت صورة جمعتهما معًا عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: لو خيروني ما بين مهرجانات العالم كله ويسرا لاخترت يسرا، بحبك يا سفيرة الفن العربي.