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بعد أن بدأت النجمة الشابة سهر الصايغ طرق أبواب البطولة المطلقة من خلال مسلسل إلا أنا وحكاية بيت عز...بدأت تصوير احدث أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم الباب الأخضر.. فماذا عن ردود الأفعال حول عملها الدرامي الأخير وشخصية عاليا التي جسدتها...وكيف ترى عودتها للسينما من خلال فيلم الباب الأخضر..وكيف ترى نجاح العمل الآن رغم انه احد مؤلفات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في مرحلة الثمانينات...ومن هي أسرة العمل معها في الفيلم.....وكيف تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي..وما هي أهم الأعمال في مشوارها...وكيف تختار أدوارها...

? سهر..كيف وجدت ردود الأفعال تجاه عملك الأخير حكاية بيت عز من مسلسل إلا أنا؟

? طبعا كما يعرف الجميع فهذا هو الجزء الثاني من مسلسل إلا أنا والذي ميز الجزء الأول الذي تم عرضه وكذلك الجزء الثاني والذي يعرض حاليا هو أن المسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وواقعية وكل قصة يتم تقديمها من خلال عشر حلقات والقضايا التي يناقشها العمل هي قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وتهم المرأة ومشكلاتها بصفة خاصة.. وأنا شرفت بأنني شاركت كبطلة لقصة من القصص وهى قصة بيت عز والتي جسدت من خلالها شخصية عاليا وهى الفتاة التي تتعرض لعدد من المشاكل من بينها التحرش ، وغيرها من المشاكل الموجودة داخل المجتمع المصري.. والحمدلله المسلسل لاقى تجاوبا كبيرا سواء بالنسبة لأراء النقاد أو متابعة جمهور المشاهدين حتى انه كانت هناك تعليقات مستمرة تصلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذرني من الارتباط بشخصية عماد..وهو ما حدث بالفعل من خلال أحداث الحلقة الأخيرة...وأنا اشكر كل أسرة العمل الفنانين رشدي الشامي وهاجر الشرنوبي وعصام السقا وسلوى محمد علي وسامي مغاوري وتامر نبيل وصفاء الطوخي والمخرج احمد يسري لأننا تعبنا كثيرا أثناء التصوير ولكن كان بيننا دائما روح الأسرة الواحدة وهو ما ساعد على خروج العمل بهذا الشكل المشرف.



? هل العمل يمثل لك حالة خاصة كونه أول بطولة مطلقة بالنسبة لك؟

? لا انظر إلى أي عمل فني بهذا الشكل وما يهمنى هو قيمة العمل وقيمة الشخصية التي أجسدها وهناك العديد من الأعمال لم أكن بطلتها ولكنني قدمت فيها أدوارا نالت إعجاب الجميع نقاداً وجمهوراً وما يزال الجمهور يتذكرها إلى الآن مثل شخصية هند في مسلسل كفر دلهاب والذي عرض منذ أكثر من أربع سنوات وما يزال الجمهور يتذكر العمل ويتذكر الشخصية التي جسدتها...فالبطولة المطلقة بالطبع شيء جميل ويَعطي الممثل المزيد من الثقة في قدراته..ولكن الأهم هو تقديم أعمال مميزة بصرف النظر عن طبيعة الشخصية التي أجسدها إن كنت بطلة للعمل أم لا.

? تمرين حاليا بتجربة جديدة ومميزة...حدثينا عنها؟

? بالفعل أمر حاليا بتجربة جديدة ومميزة في مشواري الفني واعتقد أنها ستكون مرحلة مهمة في مسيرتي الفنية وهى المشاركة في بطولة فيلم الباب الأخضر وهو عن قصة للكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة بعد أن تواصل المخرج رؤوف عبدالعزيز مع ابنة الكاتب الراحل وحصل منها على سيناريو الفيلم بعد أن أعجب به كثيرا...وهو عمل قام الكاتب الراحل بتأليفه في فترة الثمانينات ولكن وبحسب كلام المخرج فانه عمل يصلح أن يتم تقديمه في أي وقت خاصة أن القضايا التي يناقشها ما تزال مستمرة وهذا أيضا رأيي في كل أعمال الراحل الكبير.

? عن ماذا تدور قصة العمل؟ ومن هم أبطال العمل معك؟

? الفيلم تدور قصته حول تخلي الناس عن مبادئهم وأخلاقهم وعن مدى قدرة الإنسان على التمسك بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظرف من الظروف الفيلم يشارك في بطولته عدد من النجوم مثل إياد نصار وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وبيومي فؤاد واحمد فؤاد سليم ورشدي الشامي وحمزة العيلى وإسلام حافظ وغيرهم.



? وهل بدأ التصوير بالفعل؟

? نعم بدأت أسرة العمل في تصوير أولى المشاهد منذ فترة قصيرة وكانت أولى المشاهد قد تم تصويرها في مدينة السينما ومن ثم نقوم حاليا بتصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي...وأنا سعيدة للغاية بهذه التجربة خاصة أنها تجمعني بنجوم كبار كما أنها تجمعني بالمخرج رؤوف عبدالعزيز والذي قدمت معه منذ فترة بسيطة احد أهم أعمالي وهو مسلسل الطاووس والذي عرض على الفضائيات في شهر رمضان الماضي ونال متابعة شريحة كبيرة من الجمهور واهتمام وإشادة منهم ومن العديد من صناع ونقاد الدراما.



? وما رأيك في ردود الأفعال تجاه مسلسل الطاووس الذي عرض في رمضان الماضي؟



? المسلسل حقق ردود أفعال مميزة للغاية...ورغم أننا كأسرة للمسلسل لم نكن نتوقع هذه الضجة التي أثيرت حول العمل إلا أن المشكلة التي حدثت بخصوص عرض العمل واتهام البعض له بأن به ألفاظا ومشاهد لا تليق وبالطبع هذا غير صحيح لكن هذا ربما أدى إلى اهتمام نسبة اكبر من جمهور المشاهدين بالعمل والحرص على متابعته..وأرى أن العمل ناقش العديد من القضايا المهمة والحساسة والتي تمس المواطن المصري بشكل كبير... واعتقد أن هذا السيناريو المميز ومناقشته لعدد من القضايا بمنتهى الوضوح والجرأة بجانب وجود عدد كبير من النجوم على رأسهم نجمة المسرح سميحة أيوب والنجم السوري جمال سليمان وغيرهما كل هذا جعل المسلسل من الأعمال التي نالت نسب عالية من متابعة الجمهور.



? ما الأعمال التي شاركت بها وكانت علامة فارقة في مشوارك الفني؟

أنا اعتز حقيقة بكل الأعمال التي شاركت بها وكلها أعمال حققت لي مزيداً من الشهرة ومزيداً من الخبرة في مجال التمثيل..لكن ربما هناك أعمال نالت من الشهرة الجماهيرية والفنية مالم يتحقق لغيرها وفى نفس الوقت كان أدائي من خلالها مميزا..مثل مسلسل ابن حلال مع النجم محمد رمضان وقدمت من خلاله دور شقيقته حنان..وكذلك شخصية هند شقيقة يوسف الشريف في مسلسل كفر دلهاب..وكذلك بالطبع مسلسل الطاووس...كما أن أداء شخصية سيدة الغناء العربي أم كلثوم في طفولتها في مسلسل أم كلثوم والذي عرض منذ أكثر من عشرين عاما سيبقى بالطبع من أهم الأعمال التي شاركت بها خاصة أن عمري وقتها كان ثماني سنوات فقط.



? كيف تختار سهر الصايغ أدوارها؟

? ربما في بداية مشواري في مجال التمثيل كنت اهتم بنوعية العمل وكذلك بعدد الأعمال التي أشارك بها لأنني وقتها كنت في بداية المشوار ولابد أن أحقق شيئاً من الانتشار..لكنني الآن لا ابحث إلا عن نوعية وقيمة العمل فقط..لذا ارفض أحيانا أعمالا كثيرة لأنني غير مقتنعة بالسيناريو أو بالشخصية التي أجسدها.. وأنا يهمنى في المقام الأول الورق والسيناريو المكتوب للعمل وإذا كان السيناريو مميزا والشخصية التي أجسدها جديدة بالنسبة لي وأثرت في عند قراءتها... فإنني أوافق على الفور.



? كيف هي علاقتك بوسائل التواصل الاجتماعي؟

? في بداياتي لم أكن اهتم بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي أو حساباتي الخاصة على السوشيال ميديا ولكنني في الآونة الأخيرة بدأت اهتم بها بشكل اكبر خاصة أنها سمة العصر...ولكن في ذات الوقت لا أعطيها اهتماما اكبر من اللازم كما أنني لا اعتبرها جزءا مهماً أو سببا رئيسا في نجاح الممثل لان الفنان الحقيقي في رأيي يجب أن تعبر عنه أعماله وأيضا رأي الناس في الشارع وكذلك رأي خبراء التمثيل وليس فقط آراء المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

