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أجرى قسم جراحة الاطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية، عملية طارئة هي الاولى من نوعها على مستوى الكويت تمثلت بفصل توأم سيامي خديج بالاسبوع السادس والعشرين من الحمل يزن كل واحد منهما 800 غرام تقريبا، ويعاني كليهما من تشوهات خلقية شديدة، ويلتصق الاثنان في منطقه البطن ويشتركان في الامعاء الدقيقة والمثانة البولية والحبل السري.

ويخضع الطفلان حاليا بعد فصلهما للرعاية والعلاج في العناية المركزة، علما أن العملية كانت طارئة نتيجة التواء الامعاء وعليه تم الاعداد للعملية بوقت قياسي، وتم عمل سونار للقلب بتعاون من قسم القلب بمستشفى واعطاء التوصيات المطلوبة من وجهة نظرهم الاكلينيكية كما قام طبيب الاشعة في مستشفى ابن سينا بعمل سونار للبطن للحصول على بعض المعلومات المطلوبة قبل العملية، حيث تعذر عمل المزيد من صور الاشعة التشخيصية بسبب الحالة الحرجة للتوأم قبل اجراء العملية.



وفي الوقت نفسه تم انشاء فريق عمل متكامل ساهم فيه 18 طبيبا من تخصصات مختلفة، بالاضافه الى الهيئة التمريضية في مستشفى ابن سينا، واجريت العملية بالطاقم الجراحي والذي تكون من رئيس قسم جراحة الاطفال د. اسماعيل تقي ورئيس الوحدة د. على اشكناني والجراح الاول المشرف على الحالة د. عمار النقي، كما ضم الفريق استشاري المسالك البولية لـ الأطفال د. عبدالناصر السعيد.

وكان لقسم التخدير المساهمة الفاعلة حيث تم تكوين فريقين للعمل جنبا الى جنب تحت اشراف د. هشام الشيخ ود. هدال محسن، كما ساهم قسم التمريض في العناية المركزة الأطفال وتمريض العمليات بجهود جبارة خلال فترة الاعداد القصيرة، والذين اثبتوا خلالها كفاءتهم العالية وجهوزيتهم اثناء الحاجة.



ووجه قسم جراحة الاطفال الثناء والشكر الجزيل للاطباء د. وائل الشبراوي، د. احمد عبدالسميع، د. احمد الفقي، د. علي اسماعيل، د. قاسم قاسم، د. حسام رشاد، د. ابرار خان، د. اسلام عامر، د. ابتسام خضير، د. رمضان رمضان، ود. هشام سعد؛ والذين حضروا العملية وحرصوا على المساعدة والمساهمة والبقاء حتى ما بعد منتصف الليل وفي ذلك دليل على حبهم لعملهم وشغفهم بتقديم ما يستطيعون لاجل رعاية المرضى.