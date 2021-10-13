الاخيرة

واكب نشطاء شباب في غلاسكو انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لإسماع المسؤولين المشاركين في «كوب 26» صوت الدول النامية. وقالت ميتزي جونيل تان المقيمة في مدينة ماريكينا التي تضربها الأعاصير بانتظام إن محاربة تغيّر المناخ «لا تكون فقط بالحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بل تتوقف أيضا على طريقة القيام بذلك». وشرحت الباحثة في جامعة «باريس 3» سارة بيكار أن «تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة دعاة حماية البيئة الشباب في البلدان النامية، ويطاول منازلهم وقدرتهم على توفير الطعام لأنفسهم».واعتبرت دانا فيشر من جامعة ميريلاند أن المشاركة في حركة عالمية تُمكّن مِن طرح خطوات محلية، لكنها أيضاً مفيدة من حيث إتاحتها «الضغط على الأنظمة غير المنفتحة على النقد الداخلي».