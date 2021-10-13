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قال الفلكي عادل السعدون إن «موسم الوسم» ثاني مواسم السنة السهيلية يبدأ السبت المقبل ويمتد 52 يوما وبه يعتدل الجو في أوله ويبرد في آخره ويستمر معه «موسم الصفري» الذي يسبب أمراض الحساسية والزكام.

وأضاف السعدون في تصريح لـ«كونا» أمس أن «الوسم» سمي بذلك لأنه يسم الأرض باللون الأخضر لكثرة النباتات والأعشاب وفي بدايته نشاهد ظهور السحب الآتية من الغرب التي افتقدناها طيلة خمسة أشهر.



وأوضح أن من علامات بداية موسم الوسم «نشاهد على الأرض أكواما صغيرة مخروطية الشكل إذ يبدأ النمل بتنظيف بيوته ويجهزها لموسم الشتاء والأمطار القادمة وتتأثر منطقة الجزيرة العربية بالمنخفض السوداني ومنخفض البحر الأحمر كذلك منخفض البحر الأبيض المتوسط حيث يتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي».

ولفت الفلكي إلى أنه في آخر أيام «الوسم» تتأثر المنطقة بالمرتفعات الجوية في شرق أوروبا وتأتي رياح باردة شمالية غربية بتأثير المرتفع السيبيري.

وذكر أنه في «الوسم» تبدأ الأمطار بالهطول وما يأتي في أوله يسمى «الثروي» نسبة إلى الثريا وفي آخره يسمى «الولي».