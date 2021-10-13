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تمكن طلاب من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة في صعيد مصر من إنتاج إنسان آلي «روبوت» يستطيع القيام بمهمات عدة في المؤسسات الحكومية لا سيما المدارس. ويستطيع «الروبوت» مساعدة الطلاب والكوادر الإدارية في العديد من المجالات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار عدوى «كورونا» بالعالم.

وقال إسماعيل أسعد، وهو أحد أعضاء الفريق الذي قام بإنتاج الروبوت لـقناة «سكاي نيوز» إن فكرة الاختراع تقوم على ابتكار جهاز يفيد في زمن انتشار وباء كورونا، حيث يمكنه المساعدة في عمليات تعقيم الأيدي والأرضيات وغيره، إضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة وغيرها من المهام في المجال التعليمي والخدمي.



وأضاف أسعد: «قمنا بعمل روبوت يقوم بقياس درجة الحرارة ثم تم إضافة كاميرا له ترتبط بالذكاء الاصطناعي، وهي مزودة بشاشة يمكن استخدامها داخل المعاهد والمدارس لإرشاد الزوار الجدد، فلو أن طالبا جديدا يمكنه اللجوء إلى هذا الروبوت الذي يتم حفظ عليه أهم الأماكن التي يحتاجها الزائرون الجدد للمكان ويقدم الروبوت شرحا تفصيليا لما يحتاجه».

وأشار أسعد إلى أن «هذا الروبوت يساعد في عمليات المراقبة على الامتحانات حيث يمكنه رصد من يجلسون بالقرب من بعضهم لمسافة أقل من متر ويحذرهم ويطالبهم بالتباعد كما أن الكاميرا المزود بها تستطيع الحركة 180 درجة لرصد عمليات الغش».

وحول كلفة هذا الروبوت يقول إسماعيل: «كلفة الروبوت تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألفا بكل شيء من توزيع ورق الأسئلة والإجابة وإطلاق التحذيرات للمخالفين كما يقوم بعمليات التعقيم في المؤسسات التعليمية».