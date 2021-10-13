الاخيرة

يعتقد أغلب مخططينا العظام أن بإمكان الدولة أن تبقى مغلقة إدارياً واجتماعياً، رافعة راية «الممنوع» ومحاربة لعدوها الأكبر (المسمى القطاع الخاص) بالتشريع والممارسة - اللذين سلمتهما للعلم حتى أعتى الدول الشيوعية مثل روسيا والصين مقاليد الأمور فيها - حتى يوم 31/12/2034، وفي اليوم التالي أي 1/1/2035 تحدث المعجزة وتتحقق الرؤية وتمتلئ الكويت بـ 30 مليون سائح ومستثمر، كما أتى في الخطة السحرية المذكورة ولن تجد آنذاك - وليس قبل ذلك التاريخ - مطرح عنز في جزرنا الواعدة التي ستمتلئ هي ومدينة الحرير بملايين السائحين ممن سيخلقون لنا دخلاً يزيد على دخل النفط الناضب.



بالطبع، هذا الأمر لا مثيل له في خطط الدول الأخرى. ومثالاً على ذلك، نشهد ما تقوم به الجارة السعودية منذ سنوات، والتي شهد لها العالم بأن رؤيتها المستقبلية لعام 2030 لم تعد وعوداً في الهواء أو حبراً على ورق، بل قرارات حازمة وتشريعات عاجلة ومتغيّرات اجتماعية كبرى و«كركترات» وآليات تعمل على الأرض معرفة منها بأن أي مولود تتوقعه مستقبلاً لن يُولد ما لم تُر عملية حمل تسبقه وبداهة «من دون حمل مسبق لن يوجد قطعا مولود».

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إن مولود خطة الكويت 2035 لن نفرح به تماماً كحال الحمل الكاذب الآخر الذي سمي «خطة التنمية» قبل أعوام قليلة، ولن تصل - كما أتى في الخطة - إلى 30 مليون سائح ومستثمر عام 2035 يجلبون لنا ما يزيد على 35 مليار دولار دخلاً غير نفطي للدولة من دون الاعتماد على متوالية حسابية بسيطة لكون الوعود تكذب، أما الأرقام فلا تكذب أي ان نرى أن في عام 2030 لدينا 25 مليون سائح وعام 2025 يجب أن يكون لدينا 20 مليون سائح ومستثمر، وعام 2020 كان يفترض أن يكون لدينا 15 مليون سائح. فهل شهدنا شيئاً يتحقق من تلك الأرقام؟

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آخر محطة:

هل يعتقد أحد بحق أن مشاريع مدينة الحرير والجزر وكويت المركز المالي والسياحي التي يتم الحديث عنها منذ أكثر من 15 عاماً والتي تحارب بشدة ويعمل بعكسها على الأرض سوف تتحقق والقطاع الخاص ما زال يضرب ضرب غرائب الإبل وما زالت أفكاره ومبادراته محاربة وما زالت الأراضي العامة تعتبر «عِرضاً» لا يجوز التفريط فيها وأن على القطاع الخاص في «الكويت غير» أن يحضر أراضيه معه للكويت بالبواخر أو الطائرات ليقيم مشاريعه عليها؟.. وعجبي!