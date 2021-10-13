وطن النهار

تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا قبل أمس من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد دوام الصحة وموفور العافية كما جرى تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتأكيد المشترك على متانة وعمق هذه العلاقات واستعراض مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وطمأن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية معربا سموه حفظه الله عن بالغ تقديره لهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والحميمة التي تجمع البلدين.

وقد استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

