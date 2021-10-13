وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا الاستوائية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة الى فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

