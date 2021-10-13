وطن النهار

استقبل رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصباح، بديوان رئاسة الأركان أمس رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية الفريق أول طيار إنزو فيتشاريلي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، رئيس الاركان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر ومساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين والملحق العسكري الإيطالي لدى البلاد العقيد سالفاتوري فيرارا.

