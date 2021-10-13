وطن النهار

أعلن وزير النفط والتعليم العالي د. محمد الفارس توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة النفط و المجلس البلدي من أجل توثيق أواصر المتابعة والتنسيق بين الطرفين، مؤكدا أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج للتواصل المباشر بما أننا جهة مهمة ذات قطاع نفطي وطابع خاص يمر في بعض التعقيدات تلزم علينا أن نرتب هذه الاتفاقية لتساعد في تسريع الاجراءات مع المجلس البلدي واتخاذ القرارات المناسبة.

وقال الفارس على هامش توقيع بروتوكول التعاون يوم أمس مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ نمر المالك وعدد من قيادات وزارة النفط وأعضاء المجلس البلدي، ان الاتفاقية تأتي من أجل فتح مجالات التعاون بين الجهات الحكومية والمجلس البلدي، لاسيما، أن المجلس البلدي قام سابقا بتوقيع بروتوكولات تعاون عدة مع عدد من وزارات الدولة، واليوم نشهد وزارة النفط بتوقيع الاتفاقية مع المجلس البلدي ومعادلة التعاون المباشر بين المجلس البلدي والجهات الحكومية.

وأكد الفارس أن وزارة النفط ستقدم كل الاستشارات اللازمة والدراسات أمام المجلس البلدي، لافتا الى أن القطاع النفطي يعتبر قطاعا فنيا مهما ومصدرا رئيسا في الدولة تتعلق في طريقة انتاجية النفط.

وأفاد الفارس أن وزارة النفط ستطرح أمام المجلس البلدي كل الدراسات والاستشارات اللازمة لدعم عملهم في متابعة الأعمال واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات تعود في مصلحة الطرفين، مشدا أن البروتوكول لا يشمل تحرير الأراضي بقدر ما يشمل التنسيق والمتابعة والدراسات والاستشارات فقط.

بدوره، أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلس البلدي ووزارة النفط بعد توقيع بروتوكول التعاون مع وزير النفط والتعليم العالي د. محمد الفارس،من أجل بحث الأمور بين الطرفين والقيام بعرضها حسب ما تتطلب الحاجة.

وأشار العتيبي الى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة النفط يعتبر الثالث في مسيرة توقيع بروتوكولات التعاون بين المجلس البلدي والجهات الحكومية.

وأشار الى أن بروتوكول التعاون يأتي لتقليل المسافات مابين الجهات المعنية، من حيث أن تكون هناك صلة مباشرة بين المجلس البلدي ووزارات الدولة ذات الصلة، لاعتبارات عدة منها أن يكون هناك تفعيل لنصوص القانون الخاص في اختصاصات المجلس البلدي بالتعامل مع المواضيع المطروحة بالاضافة الى أن تكون هناك تجهيزات لما سوف يقدم للمجلس البلدي واختصارا للوقت من حيث أن تكون الصورة واضحة حينما يتم عرضها على أعضاء البلدي من أجل الخروج بأفضل القرارات، ولتحاشي أي تأخير في ظرف مستقبلي.

وتمنى العتيبي ان يأتي توقيع بروتوكول التعاون بمراحل ايجابية تأتي بثمارها لتقديم الجديد في ملف توقيع بروتوكولات التعاون، لضرورة أن تكون الانعكاسات ملموسة على أرض الواقع، لاسيما أن هناك مشاريع نفطية مهمة ومن واجب كل وزارات الدولة أن تتداعى لوضع بصمة ايجابية في هذا الاتجاه.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أن توقيع الاتفاقية يعتبر نوعاً من التعاون بين المجلس البلدي والجهات المعنية، ليكون هناك تعاونا مباشرا بين الطرفين.

وأكد كمال أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يقوض المدة ويقلل من الدورة المستندية لجميع المعاملات ليتم التركيز على الأمور المهمة في الدولة، خاصة أن وزارة النفط معنية بالشركات النفطية التي مهمتها تحرير الأراضي، مشيرا الى أن عملية تحرير الأراضي يأخذ وقتا ودورة مستندية طويلة، خاصة أن 90 %‎ من الأراضي في الكويت تحمل امتيازا نفطيا ودور وزارة النفط مهم في تحرير بعض الأراضي.

ولفت الى انه يجب أن تكون هناك آلية سريعة واستخدام تقنيات حديثة ونظم جغرافية تسهل عملية اتخاذ القرار في تحرير هذه الاراضي سواء كانت سكنية او صناعية او تجارية او اي نوع من الاستعمال.

وافاد كمال ان البلدية لها دور مهم في هذا التعاون وبالاخص ادارات المخطط الهيكلي للدولة.

