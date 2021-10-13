وطن النهار

أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي تنفيذ العديد من الجولات الميدانية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة محمد الجبعة بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى أن الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على اشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد الجبعة قيام الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة بجميع مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن وضع 1189 ملصقا ورفع 206 سيارات مهملة و4 سيارات سكراب وقارب مهمل وقد تم ارسالهم الى موقع حجز السيارات في البلدية الى جانب تحرير 331 مخالفة نظافة عامة واشغالات طرق اشتملت على تحرير 166 مخالفة اشغال طريق بالمخالفة لقانون رقم 30/2021 اشغال طريق، تحرير 151 نظافة مخالفة بالمخالفة لقانون رقم 190/2008 نظافة عامة و 12 مخالفة لقانون 9/87 ومخالفتين لباعة جائلين، توجيه 187 انذارا وتحرير 171 تعهدا.

