وطن النهار

تمكن رجال وزارة الداخلية من ضبط مواطن ظهر باللباس العسكري وقام بتصوير سلاح ناري ومواد مخدرة ومبالغ من النقود، وتمت احالته إلى الجهات المختصة. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية انه ضمن جهود إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تم رصد أحد مقاطع الفيديو لمواطن ظهر باللباس العسكري وقام بتصوير مبلغ مالي بالإضافة إلى سلاح ناري وحبوب يشتبه أنها مخدرة وبالبحث والتحري تم القاء القبض عليه وبسؤاله أقر بما هو منسوب إليه. وبناء عليه تمت إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

