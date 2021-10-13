وطن النهار

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. أحمد الهيفي أن الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت قانون حق الاطلاع على المعلومات، موضحا أنها نفذت متطلبات القانون ولائحته التنفيذية، حيث أتاحت على موقعها الإلكتروني نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها، ونموذج تظلم من قرار رفض أو عدم الرد على طلب الاطلاع على المعلومات، ونموذج إشعار استلام التظلم.

وقال إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أصدر توجيهات بضرورة تحديث بيانات الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع النماذج المعتمدة بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات تكريسا للشفافية، ولأهمية القانون في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

وأوضح الهيفي أنه في سبيل تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بشكل متكامل وفاعل، نظم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتعاون مع جمعية الشفافية ورشة عمل يومي 5 و6 من أكتوبر الحالي للتعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات حاضر فيها عضو جمعية الشفافية هيام الدويلة ومنى الدعاس.

وأوضح بأنه بصدور قانون حق الاطلاع، فكل الجهات والمؤسسات الحكومية مُلزمة قانوناً بتطبيق هذا القانون ونشره على الموقع الإلكتروني.

