وطن النهار

برعاية وحضور رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد الصباح كرمت المبرة 68 من الطلاب البدون في احتفالية مبادرة التعليم للجميع وهي احدى المبادرات التي تتبناها مبرة السعد لتعليم أطفال البدون، وشارك في الحضور فريق العمل التطوعي من القائمين على المبادرة والطلاب وذووهم. وخلال كلمتها أكدت الشيخة فادية السعد حرص المبرة على دعم وإثراء الناحية التعليمية والابداعية للطلاب وتذليل العقبات امامهم وتشجيعهم على التعليم كغيرهم من الطلاب وهو ما حرصت مبرة السعد على تقديمه منذ بدايتها وأكدته من المبادرات التي قدمتها المبرة على المستويات كافة داخل الكويت وخارجها.

وأشارت رئيسة المبرة الى ان تلك المبادرة من أحب المبادرات واقربها إلى نفسها في الوقت الحالي لما لها من بُعد انساني ووطني ولما حققته من فائدة للمجتمع وما قدمه المشاركون من عمل تطوعي وقدرتهم على تخطي الصعوبات، وحرصهم على استمرار المبادرة. وأعربت عن تفاؤلها بأن يكون العمل القادم أكثر فائدة وسط هذا التعاون والإصرار على نجاح مثل هذا النوع من المبادرات بما تهدفه من أبعاد إنسانية واجتماعية واضحة. واشادت الشيخة فادية بالدور الذي قدمه فريق العمل وما بذلوه من جهد لإنجاح المبادرة والحرص الدائم على المتابعة والاهتمام بتعليم الأطفال البدون ومساواتهم ببقية الطلاب. وفي نهاية الحفل تقدمت رئيسة المبرة بتكريم الطلاب الفائقين، وطاقم العمل وجميع القائمين على المبادرة. يذكر ان مبادرة تعليم أطفال البدون جاءت مع بدايات عام 2021 بلفتة إنسانية لتشجيع الطلاب البدون وتذليل العقبات امامهم بدعم وجهود مبرة السعد بالتعاون مع الفريق التطوعي المشارك وبرعاية رئيسة الفريق رئيسة مبرة السعد الشيخة فادية السعد الصباح بتسليم دفعات من أجهزة الكمبيوتر والكتب الدراسية للطلاب البدون المستحقين ضمن مشروع تعليم أطفال البدون.

