وطن النهار

وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية على اتفاقية مشروع بناء مدرسة للتعليم الأساسي في محافظة لحج مع مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية المنفذة له بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بالكويت.

وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد الزعوري في تصريح أدلى به خلال مراسم التوقيع بما تقدمه الكويت وشعبها من دعم ومساندة للشعب اليمني في مختلف المجالات سواء في الصحة أو التعليم أو المياه وغيرها.

وأعرب الزعوري عن شكره لجمعية الرحمة العالمية وشريكها المحلي مؤسسة التواصل على تمويل ودعم وتنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تلامس حياة الناس.

وأشار إلى أن هذه المدرسة التي ستبنى في منطقة بئر ناصر بمحافظة «لحج» ستخدم أجيالا متعاقبة «وسيظل اسم الكويت محفورا للأبد حيث ان بناءها سيحد من المخاطر والحوادث المرورية التي يتعرض لها الأطفال أثناء ذهابهم لمدرستهم البعيدة بالاضافة الى تخفيف الازدحام الحاصل في الفصول الدراسية».

من جانبه، أوضح رئيس «التواصل» رائد ابراهيم في تصريح صحافي أن المشروع يشمل بناء مدرسة أساسية تتكون من ثمانية فصول دراسية وغرفتين للادارة وسبع دورات مياه حيث سيستفيد منه 640 طالبا وطالبة.

