وطن النهار

أكدت اختصاصية أولى باطنية وأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د. مريم العتيبي أن معدل الإصابة بسرطان الثدي في الكويت يقرب من 602 حالة سنويا، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تشكل 23% من إصابة السيدات بالسرطان، و40% من السرطانات النسائية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال الندوة التوعوية التي نظمتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان»، للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار «الكشف المبكر لسرطان الثدي» بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك عبر برنامج زووم. وشددت العتيبي على أهمية الفحص الذاتي للثدي في الاكتشاف المبكر لبعض الأورام، مشيرة إلى أن أكثر أنواع أمراض الثدي شيوعاً هو ورم الثدي الليفي وهو ورم غير سرطاني ويصيب السيدات في مختلف الأعمار ولا يتحول إلى ورم خبيث.

وأوضحت أن ليس كل ورم يصيب السيدات سرطانياً، لافتة إلى أهمية الفحص الذاتي للثدي لمن هم فوق 18 سنة للتأكد من عدم وجود كتل أو اختلاف في حجم الثدي أو ظهور الافرازات منه. ودعت العتيبي السيدات ممن تجاوزن أربعين عاما إلى إجراء فحص الماموغرام كل عام للتأكد من سلامة الثدي.

من جانبها، أكدت د. نجلاء السيد إصابة واحدة من بين كل ثماني سيدات بسرطان الثدي وهي نسبة عالية؛ لذا وجب على السيدات التوجه لاستشارة الطبيب في حال لاحظت السيدة أي تغيرات في الثدي.

وذكرت أن هناك 8 عوامل تحد من الإصابة بسرطان الثدي وهي الرضاعة الطبيعية والتقليل من تناول الدهون وتجنب السمنة والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والفواكه والخضار ومضادات الأكسدة ومنتجات الصويا، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مرضية، بالإضافة إلى الفحص الدوري للثدي واتباع النشاط البدني.

