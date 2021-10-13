مال وأعمال

اقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حلقة نقاشية تحت عنوان «هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني»، وذلك حرصاً من المركز على تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم والالتزام بدوره في التوعية بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية في الكويت، وتأكيداً على مبدأ العدالة والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

وصرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز بأن المركز يرحب باستضافة هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم بصفة عامة، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها الكويت، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها احياناً منازعات يجب حلها بطريقة اسرع واسهل واكثر مرونة من التقاضي العادي.

مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الكويت على منافسة كل المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكداً أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة.

كما أن معظم التشريعات الحديثة، تلجأ إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسة لفض النزاعات كوسيلة اختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثانٍ يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وسوف تزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.

وتأتي هذه الندوة معاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، حيث تطرقت المحاضرة التي ألقاها اثنان من أساتذة القانون المتميزين والمختصين بشأن التحكيم التجاري في ظل القواعد المعمول بها في الكويت مقارنة بالتطورات في دول أوروبا، كما اشارت إلى اختصاص المحكم وكيف ينظر القضاء الكويتي إلى هذا الاختصاص، ودور القضاء في حالة الدفع أمامه من أحد طرفي الدعوى بوجود اتفاق تحكيم، كما تطرقت أيضاً إلى حق المحكم في الفصل في المسائل المستعجلة وكيف تناولها القانون الكويتي فضلاً عن قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، ومراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم او مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في الكويت مقارنة بالدول الأخرى، ومدى صلاحية هيئة التحكيم أن تصدر قراراً للمحاكم الأجنبية لايقاف الدعوى.

ومن جانب آخر فقد تضمنت الندوة حواراً مفتوحاً نُقش خلاله حالات مختلفة عن موضوع الندوة، كما شهدت حضوراً كبيراً من جميع الاوساط التجارية والقانونية من الكويت ومختلف دول الخليج.

