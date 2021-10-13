مال وأعمال

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) أن الإدارة المالية للشركة قد انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30/09/2021 ، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.164 مليون دينار كويتي تقريباً، أي ما يعادل حوالي 6.44 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.143 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30/09/2020 ، أي ما يعادل 6.33 فلوس للسهم الواحد.

ومـن المتوقـــع أن يبلغ صافي ربـــح الشركـــة خلال فترة التسعـة أشهر المنتهية في 30/09/2021 مبلــغ 6.506 مليون دينار تقريباً، أي حوالي 35.99 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.222 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2020، أي ما يعادل 34.42 فلساً للسهم الواحد.

وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2021 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال ثلاثة الأسابيع القادمة.

