مال وأعمال

عقدت شركة جاسم للنقليات والمناولة، مؤتمراً صحافياً بخصوص إدراج الشركة في بورصة الكويت والمزمع يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 بعد نجاح عملية الاكتتاب الخاص وحصول الشركة على جميع الموافقات اللازمة.

استهل المؤتمر الصحافي رئيس مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة الشيخ علي فواز الصباح الذي تطرق إلى تاريخ الشركة التي نمت منذ التأسيس في عام 1979 كشركة للنقل البري إلى كيان أعمال متنوع يمثل أحد أكبر شركات عقود الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ وتأجير المعدات وتأجير مولدات الطاقة في الكويت.

وأضاف، «تمكنت الشركة خلال فترة الاثنان والاربعين عاماً الماضية من تحقيق سجل حافل من الإنجازات والاعمال التي وضعت الشركة في مركز ريادي في قطاعات اعمالها الأساسية المتنوعة واستراتيجيتها المتنامية، وهو ما مكن الشركة بالأساس من التصدي بالمجمل لمعظم تحديات بيئة الاعمال، لاسيما التي شهدها العالم مؤخراً». وقدم عادل كوهري، الرئيس التنفيذي لشركة جاسم للنقليات والمناولة، شرحاً مفصلاً عن أعمال الشركة والتي تتكون من خدمات أساسية تجعل من عملية تنفيذ المشاريع أكثر كفاءة وموثوقية ومرونة. فتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات لقطاعات عديدة منها النفط والغاز والصناعة والإنشاءات تتضمن الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع وتأجير المعدات وتأجير مولدات الطاقة الكهربائية. وقد شهد أسطول شركة جاسم للنقليات والمناولة وقدراته توسعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، ما مكّن الشركة من تعزيز عروضها في جميع أسواقها المستهدفة.

أما على صعيد العقود، فقد بدأت الشركة منذ بداية العام في تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية مدته 3 سنوات مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت، بالإضافة إلى توقيع عقود استراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت. ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة. علاوة على ذلك، فقد بدأت الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة البضائع العامة والصلبوخ في ميناء الشعيبة في يوليو 2021. بدوره، قال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست، «نبارك لشركة جاسم للنقليات والمناولة نجاح عملية الاكتتاب الخاص وجهوزيتها للإدراج في بورصة الكويت. يعد الإدراج نقلة نوعية في تاريخ الشركة ومن شأنه أن يعزز من موقع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها. نيابة عن فريق الاستثمارات المصرفية، أتقدم بالشكر إلى مساهمي وإدارة الشركة على ثقتهم بنا وإلى الجهات الرقابية لما أبدوه من تعاون بناء في إنجاح هذه العملية». وختم الشارخ حديثه قائلاً، «إن انتعاش سوق الأسهم يعد من أهم العوامل التي تساهم في تنشيط سوق الاكتتابات والإدراجات ليس فقط من خلال الأداء وإنما من خلال ارتفاع أحجام التداول والسيولة ما يساهم في حث الشركات على الادراج وتسهيل عملية استقطاب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. إن إدراج الشركات الناجحة يساهم في إثراء سوق الأسهم وعليه نحث الشركات العائلية على الادراج وخاصة تلك التي طورت من عملية اتخاذ القرارات وضمت أعضاء من خارج العائلة إلى مجالس إداراتها وفصلت إلى حد ما بين الملكية والإدارة وبالتالي أصبحت أقرب لتكون شركات مساهمة عامة».

