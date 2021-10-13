مال وأعمال

تقوم شركة يورك تاورز للتطوير العقاري في جورجيا إحدى كبرى الشركات العقارية في جورجيا بعمل دراسات وأبحاث مستمرة للاطلاع بشكل دوري على الأداء الاقتصادي لجورجيا وحالة سوق العقارات بها في سبيل الاطمئنان على مستقبل عملائها الاستثماري والذين معظمهم عرب من دول الخليج ويبحثون عن فرص استثمار وإقامة مميزة بدول أجنبية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة يورك تاورز عمر الابوز ان أحدث تقرير أعدته الشركة أن التقدم الاقتصادي الذي تمتعت به جورجيا مؤخرا كان من أهم الأسباب التي أعادت رواج سوق العقارات بها لكثير مما كان عليه الوضع في عام 2019 قبل بداية الوباء.

واضاف الابوز انه وفقا لأحدث المعلومات الإحصائية التي أعدتها شركة يورك تاورز، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الجورجي قد ارتفع بنسبة 9.9% على أساس سنوي في يوليو 2021، بزيادة محققة بلغت 3.9% مقارنة بيوليو 2019.

في حين بلغ متوسط النمو للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2021، 12.2% على أساس سنوي، وذلك بمعدل زيادة حوالي 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ومع هذا التقدم في قطاع الاقتصاد، كان هناك تحسن مماثل في قطاع العقارات، حيث شهد سوق العقارات في جورجيا صيف 2021 انتعاشا كبيرا بسبب زيادة الطلب على الشراء من قبل الأجانب.

وكانت شركة يورك تاورز قد أعلنت عن قرب التسليم النهائي لـ «مجمع الماري» في ديسمبر 2021 والذي يعد أحدث مشروعاتها العقارية في مدينة باتومي الساحلية والوجهة السياحية الأولى في جورجيا، حيث كان هذا الإعلان بمنزلة تأكيد قاطع من الشركة لعملائها على أن جورجيا لا تزال خيارهم الاستثماري المثالي، والدليل على ذلك ما يوفره «الماري» من عوائد استثمارية تصل إلى 20%.

وجدير بالذكر أن شركة يورك تاورز تنتهي حاليا أيضا من بناء «كمبوند يورك تاون» أحدث كمبوند متكامل الخدمات في جورجيا على مساحة 100 ألف متر مربع في منطقة طباخميلا الشهيرة بالعاصمة تبليسي. حيث تؤكد الشركة أن كثيراً من فيلات ووحدات المشروع قد تم بيعها خلال فترة وباء «كورونا».

وهو ما يثبت أيضا أن الطلب على التملك في جورجيا لا يزال محط أنظار الكثيرين لأنهم يعلمون أن اقتصاد جورجيا قوي وغير قابل للتأثر بسهولة بسبب وباء «كورونا» أو غيره.

وفي الوقت الذي كان التحدي الأكبر لدى معظم دول العالم هو كيفية تجاوز الأزمة بأقل خسائر اقتصادية ممكنة كانت دول قليلة أخرى «تغرّد خارج السرب»، والتي منها دولة جورجيا القوقازية، فاستطاعت بشكل مُثير للإعجاب -رغم الأزمة وتبعاتها- أن تحقق نموا اقتصاديا ملحوظا مقارنة بعام 2019 حيث كانت الدولة حينها في قمة نموها وتقدمها في شتى المجالات خاصة في قطاعي الاقتصاد والعقارات.

