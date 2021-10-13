مال وأعمال

حذر محللون نفطيون من ان ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمي وبلوغها مستوى مئة دولار للبرميل قد يسبب ازمة تضخم عالمية.

وقال الخبير في الشؤون النفطية والاقتصادية د. بشير علية في تصريح لـ«كونا» ان استمرار تحالف «اوبك بلس» في انتاج كميات قليلة من النفط على الرغم من ارتفاع الطلب العالمي سيؤدي الى نقص في الامدادات وبالتالي ارتفاع الاسعار.

واضاف ان «الارتفاع المسجل في اسعار النفط يؤثر ايضا في اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وبالتالي في المستهلكين بشكل عام».

وأوضح د. علية ان «اوبك» ستستمر على الارجح في زيادة تدريجية للمعروض من الخام بكميات صغيرة تحسبا لحالة عدم اليقين التي تسود السوق النفطي العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» العالمية رغم التعافي المتنامي منها.

وذكر ان منتجي النفط من داخل «اوبك» وخارجها كافحوا خلال السنوات الاخيرة الماضية من اجل امتصاص الفائض من الانتاج في السوق النفطي وخفضوا لهذا الغرض انتاجهم اليومي بعد ان انزلق سعر النفط تدريجيا الى ادنى مستوى له منذ سنوات بسبب عرض كميات كبيرة من النفط في السوق خاصة بعد ان اغلقت الدول اقتصاداتها لمواجهة تداعيات «كورونا».

ومن جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة هوبرت ايغير في تصريح مماثل لـ«كونا» انه رغم الارتفاع المسجل في المعروض من الخام فإن انتاج النفط لا يزال اقل بنسبة ستة في المئة تقريبا عن المستوى الذي كان عليه قبل الازمة الوبائية.

وأضاف ان في البلدان الافريقية نقصاً في الاموال بسبب الجائحة الدولية التي عطلت الى حد كبير القيام بأعمال الصيانة وأجلت الاستثمارات اللازمة في الصناعة النفطية بالوقت الراهن.

وأوضح ايغير ان تحالف «اوبك بلس» قرر في الرابع من اكتوبر الجاري التمسك بالخطة الاصلية وزيادة الانتاج بمقدار 400 الف برميل يوميا كل شهر حتى مايو المقبل وهي الزيادة نفسها التي كانت مقررة قبل ازمة «كورونا» فيما لايزال اجمالي الانتاج اقل بمقدار 5?8 ملايين برميل اي نسبة ستة في المئة.

اما الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد الدكتور هاينز غارتنير فقال لـ«كونا» ان قرارات «اوبك بلس» لا تؤثر في سعر النفط فحسب بل تمتد لتشمل سعر الغاز ايضا الذي ارتفع بواقع 13?5 في المئة الجمعة الماضي.

واضاف ان «الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة يؤجج مخاوف بعض المحللين من ارتفاع معدل التضخم»، محذرا من ان الارتفاع النشط للاسعار والتي قد تصل الى مستوى 100 دولار او اكثر للبرميل في فصل الشتاء قد تؤدي الى ازمة تضخم عالمية.

