مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط بعد تكبد خسائر لتواصل بذلك تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي في ظل انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.

وزاد خام برنت 21 سنتا، بما يعادل 0?3 في المئة، الى 83?86 دولاراً للبرميل بحلول 06:32 بتوقيت غرينتش، وهو اعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد ارتفاعه 1?5 في المئة اول من أمس، وارتفع الخام الاميركي 13 سنتا، بما يعادل 0?2 في المئة، الى 80?65 دولاراً للبرميل، وهو اعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات بعد ان ارتفع ايضا بنسبة 1?5 في المئة في الجلسة السابقة. وتشير تقديرات المحللين الى ان التحول من استخدام الغاز الطبيعي الى النفط لتويد الكهرباء قد يزيد الطلب العالمي على الخام بين 250 و750 الف برميل يوميا، وارتفعت اسعار الطاقة الى مستويات قياسية في الاسابيع القليلة المنصرمة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا واوروبا والولايات المتحدة.

