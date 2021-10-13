مال وأعمال

«ليجن فودز» احدى شركات « العيد للأغذية» الحديثة المتخصصة في المنتجات والخدمات الغذائية لقطاع هوريكا، تطمح إلى الاستحواذ على حصة مؤثرة في السوق الشديد المنافسة، بفضل شبكة عملاء متنامية من العلامات التجارية والموردين، والمنتجين للغذاء في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المدير العام لشركة «ليجن فودز» محمد جاد اعتماد نموذج أعمال ديناميكي ومرن للخطوط التشغيلية للشركة، يقوده فريق من الكفاءات، بادارة واضحة الرؤية ترتكز الى دراسات مستمرة لميول السوق الغذائية المتغيرة والمتطورة، ما يعزز الاستجابة السريعة والتلقائية للمتطلبات الموسمية والدقيقة لقطاعات هوريكا وخدمات تقديم الطعام للمطاعم والمطابخ المتخصصة بأفضل المنتجات وأجودها على الاطلاق، مشددا على الالتزام بجودة وتنوع وسلامة الغذاء كأولويات في رحلة البحث والانتقاء لأفضل المنتجات والحلول الغذائية التي تناسب اتجاهات السوق، بغية الوصول للريادة في القطاع الغذائي المحلي.

وأكد أن الجودة والسلامة والمذاق معايير راسخة في آلية العمل الخاصة بالشركة، لضمان تقديم تجربة طعام استثنائية بمستويات عالمية للمستهلك الذواق، اضافة الى اعتزاز «ليجن فودز» بكونها المورد الموثوق به لكثير من سلاسل الامتياز والمطاعم المحلية، لالتزامها التسليم الكامل في الوقت المحدد لأفضل المنتجات، والحرص على ضمان الجودة العالية وتطبيق الأنظمة والمعايير والاشتراطات الصحية الصارمة.

تعتمد «ليجن فودز» خيارات متنوعة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية بجودة استثنائية تتوافق مع المقاييس العالمية والمحلية، وتراعي أحدث معايير السلامة الغذائية والمواصفات الدولية في الاستيراد والتخزين والتوريد.

