مال وأعمال

وقع كل من شركة Ooredoo للاتصالات، وبنك الكويت الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، تمنح بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات تشمل أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد في المقر الرئيس لشركة Ooredoo وذلك في حفل إطلاق مجموعة هواتف iPhone13 الجديدة كلياً والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 14 وحتى 16 أكتوبر 2021 منتصف الليل.

وستقدم شركة Ooredoo الكويت عروضاً حصرية لعملاء الذهبي والخدمات المميزة في بنك الكويت الوطني تشمل أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد عند تقديم بطاقة الوطني للسحب الآلي بالإضافة إلى التمتع بميزة دخول قاعة VIP في الشركة خلال الحدث.

وأعلنت Ooredoo الكويت بفخر عن هذه الشراكة الاستراتيجية، موضحة أنها تحقق التوازن الأمثل بين قطاع تكنولوجيا الاتصال الرقمي والقطاع المصرفي في البلاد، وبلا شك جاءت هذه الشراكة دليلاً ملموساً على التزام Ooredoo توفير أحدث المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدم قيمة فعلية للعميل. كما عبرت عن أهمية الدور الرئيس الذي يلعبه الشركاء في رفع مستوى كفاءة الشركة. ومن جهته، أعرب بنك الكويت الوطني عن سعادته بالشراكة مع Ooredoo الكويت، والتي تأتي في إطار حرص البنك الدائم على استفادة عملائه من العلاقات القوية التي تربطه بالمؤسسات الرائدة في مختلف الأنشطة والقطاعات المتنوعة وبما يسهم في حصولهم على عروض وجوائز حصرية متنوعة إلى جانب ما يوفره لهم «الوطني» من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.

