مال وأعمال

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن تعيين ثامر إبراهيم عرب في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من 10 أكتوبر 2021.

بمسيرة مهنية متنوعة تتجاوز الـ 25 عاما، يعتبر ثامر عرب من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث تولى مجموعة من المناصب التنفيذية القيادية وعضويات مجالس الإدارة تضمنت تحقيق إنجازات ملموسة في مؤسسات كبرى ضمن قطاعات المصارف والتأمين والطيران.

حصل عرب على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل القيادة والاستراتيجية والاقتصاد والعمليات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة ضمان مطلق مبارك الصانع أن اختيار ثامر عرب لهذا المنصب يأتي من واقع خبرته القيادية الاستراتيجية التي ستسهم في استمرار التقدم والتطوير في الشركة بصفتها الجهة الرائدة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة بما يتماشى مع كونها من أهم المحاور الصحية في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035».

وأضاف مطلق الصانع أن الخبرات المهنية المتراكمة لدى السيد ثامر عرب في قيادة مؤسسات كبرى وما يمتلكه من قدرات وإمكانات وكفاءة عالية وتطبيق الرؤى والاستراتيجيات تمثل امتدادا لجهود شركة ضمان في استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية لتحقيق مختلف أهداف وتطلعات الشركة على جميع المستويات والأصعدة.

وتقدم مطلق الصانع بخالص التهنئة إلى ثامر عرب بمنصبه الجديد، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لجميع العاملين.

