مال وأعمال

أكد تقرير بيت التمويـل الكويتي «بيتك» ان قيمة التداولات العقارية بلغت 407 ملايين دينار في يوليو مقابل 413 مليون في يونيو 2021، الارتفاع في العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي ساهما في استقرار التداولات وعودتها لمستويات قبل الأزمة عودة التداولات في بعض القطاعات لمستويات 2019 قبل الأزمة، بينما يلاحظ تراجع تداولات السكن الخاص والعقار التجاري والعقار الصناعي خلال الشهر.

وقد تراجع حجم الطلب على العقارات خلال يوليو بنسبة كبيرة على أساس شهري فيما تحسن على أساس سنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري فيما انخفض في التجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.

ومازالت قيمة التداولات العقارية مستقرة نسبيا في يوليو ويونيو 2021 مع انخفاضها بشكل محدود في يوليو بنسبة شهرية طفيفة لم تتجاوز 1%، إلا أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة خلال يوليو مقابل الشهر السابق له، وأسهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال يوليو لتداولات العقار الاستثماري بينما تراجعت قطاعات العقار الأخرى عن شهر يونيو. وشهد عدد التداولات انخفاضاً شهرياً بنسبة 42% مسجلاً 750 صفقة مع انخفاض شهري لعدد صفقات العقار الاستثماري وجميع القطاعات الأخرى باستثناء العقار الصناعي الذي سجل زيادة.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية يوليو 69% على أساس شهري، ويلاحظ زيادة شهرية لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري، فيما تراجع في العقار التجاري والصناعي، كما شهد المؤشر زيادة في السكن الخاص والعقار الاستثماري بينما تراجع بشكل كبير في باقي قطاعات العقار على أساس سنوي. وقد انخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة على أساس شهري بنهاية يوليو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة بانخفاض قيمة تداولات السكن الخاص على أساس شهري مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.

التداولات العقارية الإجمالية

بلغت التداولات العقارية 407 ملايين دينار في يوليو 2021 منخفضة 1% عن تداولات يونيو، ما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 543 ألف دينار في يوليو بنسبة 69% عن يونيو. ومازال المعدل متذبذباً. بينما ارتفع 7% على أساس سنوي. انخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 750 صفقة في يوليو مقابل 1,287 صفقة في يونيو بنسبة 42%. سجلت في يوليو الماضي 446 صفقة فقط.

تداولات الخاص

انخفضت تداولات السكن الخاص بنهاية يوليو إلى حوالي 252 مليون دينار بنسبة شهرية 20%، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى حوالي 392 ألف دينار بنسبة 45% على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 2% في يونيو على أساس شهري. وعلى أساس سنوي ارتفع 59% في يوليو. انخفض عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص الى 642 صفقة في يوليو بنسبة 45% عن 1,166 صفقة في يونيو، مقابل 380 صفقة في يوليو الماضي.

قيمة تداولات الاستثماري

ارتفعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 116 مليون دينار في يوليو، بزيادة شهرية 93% مقابل 60 مليون دينار في يونيو، مسجلة في يوليو أعلى قيمة خلال عام ونصف، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاهاً تصاعدياً بطيئاً في الأشهر العشرة الماضية لكنها لم تصل بعد للمستويات المرتفعة في العامين الماضيين، وتعد 3 أضعاف قيمتها في يوليو 2020. ارتفع متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري في يوليو الى 1.6 مليون دينار مقابل 639 ألف دينار في يونيو، مسجلاً ثالث أعلى مستوى منذ 2012.

قيمة تداولات «التجاري»

انخفضت قيمة تداولات العقار التجاري في يوليو إلى 5.5 ملايين دينار بنسبة شهرية 61% بعدما بلغت 14 مليون دينار في يونيو، ومازالت عند مستويات محدودة بعد أن كانت تداولات العقار التجاري تسير في مسار تصاعدي مدفوعة بأداء استثنائي في بعض الأشهر، كما أن قيمتها في يوليو أدنى بنسبة 90% عن قيمتها في يوليو الماضي.

تداولات المخازن والعقارات الحرفية

سجلت تداولات العقار الحرفي 34 مليون دينار في يوليو منها حوالي 7.6 ملايين دينار قيمة تداولات في عقارات المشاتل، ما دفع قيمة التداولات الحرفية والصناعية إلى تسجيل زيادة شهرية بنسبة 79% مقابل نحو 19 مليون دينار في يونيو، أعلى من متوسط قيمتها البالغ 10 ملايين دينار خلال عام مضى.

بالتالي ارتفعت تداولات العقارات الحرفية في يوليو بنسبة 42% عن يوليو الماضي.

تجاوز متوسط قيمة الصفقة بنهاية يوليو قيمة استثنائية بلغت 1.2 مليون دينار منخفضة 0.7% مقابل 1.3 مليون دينار في يونيو، وانخفضت 63% على أساس سنوي.

وقد نشط الطلب على تداولات القطاع الحرفي مسجلاً 27 صفقة في يوليو، بما فيهم 3 صفقات لعقارات المشاتل الزراعية، ما زاد عدد الصفقات بنسبة 80% عن يونيو، ومقابل 7 صفقات في يوليو 2020.

تداولات الشريط الساحلي

بلغت التداولات على الشريط الساحلي في يوليو 700 ألف دينار منخفضة عن مستوى 6 ملايين دينار في يونيو. ويلاحظ تراجع حجم الطلب في يوليو مسجلاً صفقة واحدة مقابل 3 صفقات في يونيو، فيما سجلت تداولات عقارات الشريط الساحلي صفقة واحدة خلال يوليو العام الماضي.

