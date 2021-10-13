مال وأعمال

دعا جناح المرأة في معرض اكسبو دبي 2020 زوّاره إلى معرض «آفاق جديدة» الذي يحتفي بالأدوار المحورية التي لطالما لعبتها المرأة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا؛ حيث يلقي الجناح الضوء على مساهمات نسائية مهمة وأبرز التحدّيات والصعوبات التي تواجه المرأة في مختلف أنحاء العالم، وكل ذلك في إطار مبدأ «تزدهر البشرية، بازدهار المرأة».

ويأتي جناح المرأة ثمرة للتعاون بين «إكسبو 2020 دبي» ودار كارتييه، ليأخذ ضيوفه في رحلة غامرة وغنيّة من بدايتها إلى نهايتها.

وتبدأ رحلة الزوّار قبل دخول الجناح مع الواجهة المذهلة التي تمثّل تحفة فنية فريدة بكل معنى الكلمة من إبداع مجموعة من الفنّانين والمصممين؛ حيث قامت المعمارية لورا غونزاليس بتصميم الجزء العلوي من الواجهة بالتعاون مع الفنانة خلود شرفي، وهي من مواليد دبي، ومصممة الإضاءة الفرنسية بولين ديفيد، بينما يتزيّن الجزء السفلي بعمل فني رائع لرسّام الغرافيتي المتألق إل سيد يمثّل مقتطفاً من قصيدة تحتفي بذكرى ناشطة نيبالية لحقوق المرأة اختفت بشكل غامض بعد أن نشطت خلال خمسينات القرن الماضي.

وعند دخول الطابق الأرضي، ستكون هناك خمس منصات في انتظار الزوّار لتسرد كل واحدة منها قصة مختلفة.

الطابق الأرضي

ترحّب هذه المنصة بالضيوف لتعرّفهم على غاية الجناح بعيون الأطفال عبر فيلم من إخراج نادين لبكي، أول مخرجة عربية تترشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل الأفلام غير الناطقة بالإنكليزية؛ حيث يُبرز الفيلم أهمية تمكين الفتيات والنساء من تحقيق أحلامهن والإمساك بزمام مصيرهن، وما لذلك من آثار إيجابية في التنمية وبناء مجتمعات أكثر احتضاناً وتمكيناً لمختلف الشرائح.

منصة الإنجازات

تلقي هذه المنصة الضوء على الآثار الإيجابية لمساهمات النساء حول العالم من خلال تصميمها المتميّز الذي يأخذ شكل فلك سماوي تسبح فيه كل شخصية كما لو أنها نجمة يحيط بها سديم من إنجازاتها، وذلك في عمل فنّي يهدف إلى تأكيد أهمية الإنصاف والأمان والانفتاح الذهني كقيم رئيسة لتمكين المرأة والارتقاء بعالمنا نحو مزيد من الرخاء والعدل.

ويتألف هذا القسم من أربعة «فصول» يتمحور كل منها حول موضوع ذي صلة بمساهمة المرأة في جعل عالمنا مكاناً أفضل:

قيادة الشعوب: عبر مكافحة عدم المساواة، وإعادة صياغة العلاقات الدبلوماسية، وتحدّي الواقع الراهن، والحضور القوي في عالم يمسك الرجال بمعظم مفاتيحه.

الإنصاف: عبر الترويج لحقوق المرأة في مختلف المضامير ودعمها، بدءاً من العمل وحتى التربية والتعليم والتصويت.

إلهام العالم: عبر كسر القوالب النمطية ودخول مجالات كانت حكراً على الرجال تاريخياً (مثل الرياضة والفنون والثقافة).

قيادة التقدّم والازدهار: عبر تكريس حياتهن للعلم والبشرية وصون البيئة.

رغم التقدّم الملموس الذي حققته المرأة على مدى العقود الماضية، فإن الطريق ما زال طويلاً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

منصة التحديات

التعليم: في حين أصبح التعليم متاحاً لأعداد أكبر من النساء على مدى العقدين الماضيين، لكن الملايين منهنّ حول العالم ما زلن غير قادرات على ارتياد المدارس أو الحصول على فرص تعليمية.

شهدت السنوات الـ25 الماضية تحسناً واسع النطاق على صعيد إتاحة التعليم للفتيات، إذ يبلغ عدد الفتيات اللاتي يرتدن المدارس حول العالم اليوم نحو 180 مليون فتاة، ولكن بالمقابل ما زالت هناك 132 مليون فتاة حول العالم غير قادرات على الذهاب للمدارس، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني 61% من الفتيات فيها من انعدام فرص ارتياد المدارس.

السياسة وصناعة السلام: قلّما قادت النساء الأمم تاريخياً وما زالت أعداد الدول التي تترأسها نساء قليلة حالياً، حتى إنّ أعداد النساء اللاتي ساهمن في المفاوضات وتوقيع اتفاقيات السلام أقل من ذلك.

على مدى السنوات الـ25 الماضية، نما الحضور النسائي في البرلمانات بأكثر من الضعف لتصل نسبته الإجمالية إلى 25% اليوم، ولكن عدد الدول التي تترأسها نساء يقتصر على 22 دولة من أصل 193 عالمياً.

على مدى العقود الثلاثة الماضية لم تشارك سوى امرأة واحدة في مفاوضات أفضت لتوقيع اتفاقية سلام.

الاستقلال الاقتصادي: رغم كون النساء يشكلن أكثر من نصف إجمالي القوّة العاملة عالمياً، فإنّ الكثيرات منهن ما زلن يفتقرن إلى الأمن المالي ويتكبّدن أعباء منزلية أكثر من نظرائهن من الرجال.

انخفض مستوى الفقر العالمي بمقدار 75% على مدى العقود الثلاثة الماضية، غير أنّ النساء المتراوحة أعمارهن بين 25-34 سنة ما زلن أكثر عرضة للعيش في فقر مدقع قياساً بنظرائهن من الرجال.

تمثّل النساء اليوم أكثر من 47% من إجمالي القوة العاملة العالمية، غير أنهنّ يتقاضين أجوراً أقل بـ16% وسطياً من أجور نظرائهن من الرجال، وتقتصر نسبة الشركات المملوكة من قبل النساء على ثلث إجمالي الشركات عالمياً. كما أنّ النساء يمضين أوقاتاً أطول (أكثر بـ4.1 ساعات يومياً) قياساً بالرجال في أداء المهام غير المدفوعة والنهوض بالأعباء المنزلية.

السلامة والصحة: ما زال العنف الجسدي والاتجار بالبشر والتحرّش تمثل بعض أبرز المشاكل التي تعاني منها الفتيات والنساء حول العالم.

تعتمد 155 دولة قوانين ضد العنف المنزلي.

رغم ذلك، فإنّ امرأة من أصل ثلاث تعاني من العنف المنزلي على الأقل مرة في حياتها. كما أنّ 65% من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء. وقد أفادت 58% من النساء بأنهن تعرّضن للتحرش أو الإساءة عبر الإنترنت، بما يشمل التعيير بأجسادهن (40% منهن).

الاحتياجات الأساسية: ما زالت ملايين الفتيات والنساء تعاني من الافتقار إلى أهم الموارد الحياتية الرئيسة مثل الماء والغذاء، واللوازم الصحية الكافية، كما تقع الكثيرات ضحايا لختان الإناث والزيجات القسرية في سن الطفولة.

يعاني 690 مليون نسمة حول العالم من الجوع المزمن، وتشكّل النساء 60% منهم.

في حين تحسّن مستوى توافر مياه الشرب بشكل ملموس عالمياً، غير أنّ الفتيات والنساء في المناطق التي تعاني من شح الماء يُمضين ما مجموعه 200 مليون ساعة يومياً في جمع هذا المورد المهم.

يعاني خمس النساء المتراوحة أعمارهن اليوم بين 20 و24 سنة من الزواج القسري في الطفولة.

تعاني 500 مليون فتاة وامرأة من الافتقار إلى الاحتياجات الصحية المتعلقة بالدورة الشهرية.

تعرّضت 200 مليون فتاة وامرأة على الأقل لختان الإناث.

في حين تقلّص معدل الوفيات أثناء الولادة بواقع 38% منذ عام 2000، غير أنّ متوسط الوفيات الناجمة عن مضاعفات الحمل أو الولادة يبلغ 810 نساء يومياً على مستوى العالم.

تأثير جائحة «كوفيد-19» في النساء: انقطعت أو تراجعت مصادر دخل ملايين النساء، لاسيما اللاتي يعملن في القطاعات الخدمية، حيث كنّ عرضة للعدوى أو فقدان عملهن. كما أنّ معظم القوّة العاملة المنزلية يتشكّل من النساء اللاتي يفتقرن إلى أي ضمان اجتماعي، لذا كنّ الفئة الأشد تأثراً بأزمة العمل غير المدفوع، مع ارتفاع ملموس في معدل العنف المنزلي أثناء فترة الحجر الصحي.

من أجل التصدّي لهذه التحديات، يجري تطوير حلول ومبادرات مدروسة من شأنها تمكين الفتيات والنساء بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي يطول مختلف الشرائح الاجتماعية.

منصة الحلول

تسلّط هذه منصة الضوء على الحلول والمبادرات التي تهدف إلى تمكين النساء بما يسمح للبشرية بالازدهار، حيث يعرّف كل جدار الضيوف على شخصيات تسهم في تطوير حلول لمختلف التحديّات التي تواجه النساء والعالم.

الابتكار والإنصاف في إتاحة الموارد: تزويد الشرائح المستضعفة بالغذاء والماء والمستلزمات الصحية للمساهمة في تمكينها اقتصادياً.

التمثيل المنصف للنساء: ترسيخ حضور المرأة وتنميتها في شتّى المجالات وتزويدها بمختلف الفرص لتعزيز مساهمتها في العمل والسياسة والمجتمع.

نحو عالم أفضل ما بعد الجائحة: ستلعب النساء دوراً مهماً في بناء عالم أكثر إنصافاً واحتضاناً للجميع بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19».

تغيير الذهنيات: تغيير النظرات النمطية إلى أدوار الرجال والنساء بهدف بناء مجتمعات أكثر تقبلاً واحتضاناً للجميع.

في ختام الرحلة، سيكون الزوار مدعوين للمساهمة في إحداث هذا التغيير الإيجابي والترويج لمبادئ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فالتغيير ممكن، وهو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً.

المساواة بين الجنسين..

وتمكين المرأة

سنحث الزوّار على توحيد قواهم واستخدام أصواتهم من أجل عالم أفضل، وذلك وفق قائمة التعهدات التالية:

1- سأستخدم صوتي لإحداث التغيير.

2- سأساهم في دعم الفتيات ليدركن قيمتهن الحقيقية.

3- سأساهم في الرعاية والعناية بالآخرين.

4- سأساهم في تعليم الفتيات من أجل المستقبل.

5- سأحترم خياراتهن.

6- سأطالب بثقافة عمل أكثر إنصافاً.

وفي المجمل يتيح الجناح منظوراً جديداً لمناقشة قضايا المرأة وأهم مساهماتها في المجتمع عبر التاريخ، مع استعراض قصص أكثر من 100 امرأة من شتى أنحاء العالم ومن مختلف الحقب الزمنية، منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا. كما يسلّط الضوء على رجال ساهموا في دعم قضية المرأة والترويج لها، وصانعي تغيير تركوا بصماتهم على صفحات التاريخ لجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر عدلاً وإنصافاً.

البرنامج

على مدى الأشهر الستة لانعقاد «إكسبو 2020 دبي»، سيستضيف جناح المرأة مجموعة متنوّعة من الحوارات البنّاءة والمفعمة بالإلهام والنقاشات الجانبية التي سيكون من شأنها تعزيز الوعي بقضايا تمكين النساء والمساواة بين الجنسين، لتثمر خطوات عملية ملموسة وتعاونية يصار إلى اتخاذها على أرض الواقع.

سلسلة «رؤى ورحلات»

تتألف سلسلة «رؤى ورحلات» من مجموعة كلمات وحوارات ونقاشات مُلهمة يشارك المتحدثون عبرها رؤاهم وأفكارهم واستراتيجياتهم للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إنصافاً بحق المرأة، بما يشمل تجاربهم وتطلعاتهم بخصوص تمكين المرأة وبناء عالم أكثر عدلاً للجميع؛ حيث ستشمل قائمة المتحدثين شخصيات معروفة وقادة على المستويات المحلية وأكاديميين وفنانين وروّاد أعمال.

المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام

يناقش «مجلس المرأة العالمي» دور النساء في بناء عالم أنظف وأكثر أماناً وصحة، بينما تستعرض سلسلة «المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام» قصصاً حقيقية لنساء كنّ في الطليعة عبر التاريخ، وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة.

