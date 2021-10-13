الأولى

كشف نواب عن تناقضاتهم ومخالفة ما كان يدعون له بشأن أهمية تمكين المرأة في المجتمع وهاجموا القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الصباح أمس بفتح باب التسجيل امام المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في الجيش.

ففي خطوة واسعة لسد أي فجوة بينها وبين الرجال في المجالات المختلفة لخدمة الوطن أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس قرار السماح للنساء بالخدمة العسكرية للانخراط في الخدمة العسكرية على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.



وقال الجابر: إن المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد لذا آن الأوان لأن نعطيها الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وأضاف أن قراره يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية. وأكد ثقته التامة بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش وأنها ستنجح في خوض هذه التجربة لأنها تتطلع بشغف إلى خدمة وحماية وطنها والذود عن مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.



وأوضح الجابر أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وبين ان ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة وتفان وإخلاص في العمل من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية في قطاعات مختلفة في وزارة الدفاع وهي مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشأت العسكرية اضافة الى هيئة الخدمات الطبية شجعنا على إصدار هذا القرار.

واستذكر الدور البطولي والمهام والأعمال التي قامت بها المرأة الكويتية طوال السنوات الماضية من أجل خدمة بلدها والدفاع عنه لاسيما إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 كذلك مساهمتها في التصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع زملائها في الجيش الأبيض.

وتمنى الشيخ حمد الجابر التوفيق للمواطنات الكويتيات اللواتي سيلتحقن بشرف الخدمة العسكرية.

وكان القرار اثار ردود فعل نيابية رافضة، اذ تساءل النائب فايز الجمهور أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟ معتبرا أنه غير موفق وهو نوع من تغريب المجتمع وعلى وزير الدفاع مراجعته، كاشفا عن انه سيتقدم بقانون يمنع دخول المرأة الى الجيش.



وطالب النائب أسامة الشاهين بأن يكون اقحام المرأة في وظائف خطرة وشاقة مبنيا على حاجة وطنية وضرورة عملية، ووفق ضوابط شرعية، وليس مجرد ضربة إعلامية أو نصائح أجنبية. من جانبه، وجه النائب أسامة المناور سؤالا الى وزير الدفاع استفسر فيه عن وجود نص واضح في قانون الجيش يقول بجواز قبول المرأة في الجيش متسائلا: هل تملك وزارة الدفاع اصدار قرار منفرد بهذا الشأن؟

بدوره، اكد النائب د. أحمد مطيع رفضه وبشدة ‏قرار وزير الدفاع السماح للنساء بالدخول في الجيش، ‏مؤكدا أن هذا القرار لا يتناسب ‏مع شريعتنا الإسلامية ‏التي راعت طبيعة المرأة ‏التي خلقها الله عليها.

وقال ‏الشريعة مصدر رئيس ‏للتشريع وفق المادة 2 ‏من دستور الكويت، مضيفا اليوم يسمح للمرأة ‏بدخول الجيش وغدا يكون تجنيدها إلزاميا كالرجال.