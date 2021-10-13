الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا من النائب د. هشام الصالح لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح. وقال الغانم إنه وفقا للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وأنه سيتم ادراجه في أول جلسة عادية مقبلة.

وجاء المحور الأول من الاستجواب تحت عنوان تجاوزات مالية مليونية في ادارة المال العام، أما المحور الثاني فتناول ما وصفه الصالح بـسوء الادارة الصحية في ظل جائحة كورونا، بينما تطرق المحور الثالث الى التجاوزات الادارية وضعف الرقابة.



وكان النائب د. هشام الصالح عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه إن موقفنا ثابت ولم يتزحزح تجاه أداء وزير الصحة.

وردا على من من يقول ان الاستجواب القصد منه تخريب الحوار الوطني قال: أعوذ بالله، فأنا لدي تواصل مع مجموعة معينة من المتواجدين في تركيا وهم يعلمون تمام العلم اني اتمنى عودتهم اليوم قبل الغد.

وأضاف الصالح: ليس صحيحا ما يروجه البعض ان سبب الاستجواب هو حجر القادمين من زيارة الأربعين فقط، نعم هي واردة في الاستجواب، ولكن وصلتني مواضيع أخرى جسيمة تبلغ 41 موضوعا تتعلق بتجاوزات مالية مليونية وهدر للمال العام، واساءة الادارة الصحية التعامل مع جائحة كورونا، وتجاوزات ادارية.



وزاد: ان الاستجواب دسم وليس انشائيا ولم يسبق اليه احد وهو مختلف عن الاستجوابات السياسية الأخرى.

وأضاف الصالح ان هذا الاستجواب الأول لي ولكنه لن يكون الأخير، واعاهدكم ان الاستحواب سيكون قويا اذا صعد الوزير المنصة، ومن خلاله نعيد الاعتبار لاداة الاستجواب، ولن ننتهج نهج التجريح الشخصي ولكن سننتهج نهج التجريح السياسي لأداء الوزير.