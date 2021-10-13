الأولى

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عدم وجود خطة أو توجه لخصخصة الفحص الفني في الادارة العامة للمرور، مشيرا الى أن الاجراء المتبع منح ترخيص بمزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة مع عدم الاخلال باختصاص المرور باجراء الفحص الفنـي لجميـع أنـواع المركبات.

وأوضح العلي في رد على سؤال للنائب مهلهل المضف أنه تم وقف اصدار تراخيص جديدة لشركات الفحص الفنـي حيـث إنـه جـارٍ العمل على تطوير القواعد المنظمة لعمل تلك الشركات من كل الجوانب القانونية والادارية والمالية لمرور فترة زمنية على القرارات المنظمة لهذا النشاط.

وقال العلي: تم الترخيص للشركات والمؤسسات باجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة بموجب القرارات المنظمة لهذا الشأن والرخصة التجارية لنشاط الفحص الفني الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بهدف تبسيط الاجراءات للمراجعين واشراك القطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة ورفع مستوى الخدمـة والتخفيف على قطاع المرور.