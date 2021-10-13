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بغداد - الوكالات: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أمس، فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية (29% من نواب البرلمان). وذكر بيان للأمانة العامة أن نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة، خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولا سيما أن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها....(طالع ص16).



وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة يسرى كريم محسن، بحسب البيان، إن نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلك النسوة اللائي أبدين شجاعة وإصرارا للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هي انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع.

وأشارت محسن إلى أنه بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ 97 مقعدا، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء، من بينهن فائزتان من الأقليات. وهنأت الدائرة المرشحات الفائزات، وأظهرت النتائج أيضا، بحسب محسن فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية، من دون الحاجة إلى الكوتا. ويبلغ عدد نواب البرلمان العراقي 329.



وكانت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية كشفت، عن حصول التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، وفق وكالة الأنباء العراقية. وحل حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا.وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا.