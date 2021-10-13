الأربعاء 13 أكتوبر 2021 ,7 ربيع الأول 1443
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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مال وأعمال
مال وأعمال
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إضاءات
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الإسكان... تحويل قسائم سعد العبدالله من المطور العقاري إلى... أرض وقرض... مو خوش خبرية !
تائه
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