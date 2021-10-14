نائب الأمير: كل التوفيق والسداد والتقدُّم للعراق

وطن النهار

أجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفياً بأخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموهما بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، مشيداً سموه بما شهدته عملية الانتخاب من حسن اعداد وترتيب تنظيمي وأمني عال أسهم في إنجاحها، متمنياً سموه لأعضاء مجلس النواب كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق كل ما تتطلع إليه جمهورية العراق وشعبها الشقيق من رقي ونمو وازدهار، راجياً سموه له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب الرئيس برهم عن خالص شكره وتقديره لسموه على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الاخوي، وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر تجاه العراق وشعبه الشقيق، متمنياً لسموه موفور الصحة وللكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز والوفد الرسمي المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.

