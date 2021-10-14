الخالد هنأ نظيره العراقي هاتفياً بنجاح الانتخابات التشريعية

وطن النهار

أجرى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بأخيه دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق، نقل خلاله تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتهاني سموهما له بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب كما جرى خلاله استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنيا سموه لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، راجيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأجرى سموه اتصالين هاتفيين مساء أمس بسماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق الشقيق وبمسعود برزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان نقل خلالهما تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهما لهما بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متمنيا سموه لأعضاء مجلس النواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار، راجيا لهما دوام الصحة والعافية.

واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر في قصر بيان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا جيرفالا شوارتز والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها البلاد.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر عبدالله الهين.

وعقد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا، امس في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين في عدد من مجالات التعاون بينهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات التي تربط البلدين والشعبين وسبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة لا سيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية منها اضافة الى مناقشة الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

