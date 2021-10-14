مصر: التصريحات المنسوبة لشكري كاذبة ومضللة

وطن النهار

نفت مصادر دبلوماسية مصرية ما جرى تداوله عن تصريحات كاذبة نُسبت إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تتعلق بالكويت.وأكدت أن طبيعة العلاقات في البلدين الشقيقين تفند الاداعات الكاذبة والمضللة، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين، واصفة إياها بالتاريخية التي تتمتع بخصوصية، فضلا عن تنسيق بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات.

ولفتت إلى أن محاولة نشر الأكاذيب مجدداً محاولة يائسة لإثارة المشاعر، وهذا ما يدركه البلدان الشقيقان.

وأعربت المصادر عن دهشة المسؤولين مما نسب إلى الوزير شكري بانه اجرى اتصالا بالكويت، والادعاء عارٍ من الصحة والدقة.

