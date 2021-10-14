حمد الجابر: الارتقاء لأعلى درجات الجاهزية

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على أهمية العمل الجماعي المشترك والتعاون والتنسيق الدائم بين كل الجهات العسكرية في البلاد (الجيش والشرطة والحرس الوطني)، وذلك بهدف تحقيق التجانس والانسجام والمرونة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ حمد جابر العلي خلال حضوره امس فعاليات ختام تمرين «درع الوطن 4» الذي تم تنفيذه على مرحلتين في لواء صالح المحمد الالي/94، وبمشاركة عدد من وحدات الجيش وقطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقال الشيخ حمد جابر العلي ان تمرين «درع الوطن 4» يأتي ترجمة للجهود المشتركة بين الجهات العسكرية في البلاد بهدف تنمية قدرات ومهارات منتسبيها لمواكبة التطور السريع في مجال التسليح والتجهيز، والوصول بهم إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد والكفاءة، والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

