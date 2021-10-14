العلي: دور بارز لـ«مكتب الأمم المتحدة»

وطن النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس سفير جمهورية النمسا ماريان وربا، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ، بحضور مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، يرافقها مسؤول قسم الحماية أمل البيض، كلا على حدة.

ورحب العلي بسفير جمهورية النمسا ماريان وربا، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين الكويت وجمهورية النمسا، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني.

وأعرب السفير النمساوي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الكويت في حفظ الأمن والسلام في المنطقة.

كما رحب وزير الداخلية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ، مثمنا الدور البارز الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في الكويت في جميع المجالات سواء التنموية أو الإنسانية أو التعليمية، وبحُث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ممثلة في مد آفاق التعاون والتنسيق في برامج التعليم والتدريب. ومن جانبه، شكر د. طارق الشيخ وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لجميع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة لأداء مهامها على أكمل وجه.

كما رحب الشيخ ثامر العلي بممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤولية قسم الحماية أمل البيض، وجرى خلال اللقاء بحث آلية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية.

ومن جانبها، أشادت نسرين ربيعان بالدور الإنساني للكويت، وتقديمها يد العون للمتضررين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، مثمنة جهود وزارة الداخلية والكويت في تقديم الدعم المتواصل والمستمر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت.

