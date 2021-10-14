«الإطفاء» استعدَّت لموسم الأمطار

وطن النهار

أعلنت قوة الإطفاء العام جهوزية جميع مراكز الإطفاء للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار القادم.

جاء ذلك عقب استعراض أقيم صباح امس في مدينة صباح الأحمد البحرية، تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي للحد من الكوارث والمخاطر بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وكبار القادة ومديري محافظات الإطفاء الذين شهدوا عرضا ضم معدات الأمطار من آليات وقوة بشرية والتي تستخدم فيها مضخات لسحب المياه بجميع انواعها، اضافة الى 10 مضخات هيدروليكية تعتبر الأحدث في العالم.

ولها قدرة عالية على سحب المياه تصل الى 246 الف لتر في الدقيقة الواحدة في حال وجود منشآت او طرق مغمورة بالمياه، بالاضافة الى آليات الانقاذ المائي والزوارق المحمولة والمقطورة.

وأضافت قوة الإطفاء العام أنها وضعت خططاً لعمليات انقاذ الأشخاص المحتجزين في سيول الأمطار مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة اي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو.

