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كاظم: تفعيل خدمات جديدة في «سهل» وإضافتها

فايز الزعل
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الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عباس تفعيل واضافة جديدة من قبل وزارة الداخلية لتكون متاحة لمستخدمي التطبيق. واشار كاظم الى انه وضمن جهود المؤسسة الامنية للتسهيل على المواطنين قامت الادارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية بتقديم خدمة حصرية عبر تطبيق «سهل»، من خلال امكانية دفع قيمة تذاكر المبعدين عن البلاد عبر خانة خدمات الوزارة في التطبيق، علاوة على خدمة اخرى تتمثل في نقل الاقامة المؤقتة الى المادة السابقة من خلال ادخال الرقم المدني للمكفول ورقم الهاتف النقال للكفيل.
واوضح كاظم ان تعاون وزارة الداخلية في اضافة المزيد من الخدمات لمستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يسهم بشكل كبير في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الالكترونية، كما ان الوزارة ماضية في تجهيز المزيد من الخدمات الالكترونية التي ستكون متاحة لاحقا للمستخدمين من المواطنين والمقيمين.


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