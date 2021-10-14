«الصحة»: 37 إصابة جديدة بـ «كورونا».. ولا وفيات

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 412158 وعدم تسجيل اي حالة وفاة، ليكون اجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد 2455 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» انه جرى ايضا تسجيل 41 حالة شفاء، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتعافين الى 409087، مبينا ان مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغ 99?25 في المئة.

واضاف د. السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 9 حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 616 في حين بلغ اجمالي عدد الحالات في اجنحة «كوفيد- 19» 28.

وذكر ان عدد المسحات التي أُجريت خلال الفترة نفسها بلغ 17792 ليصبح مجموع الفحوص 4500182، مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات 0?21 في المئة.

