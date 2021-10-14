التحالف الديموقراطي: تسجيل المواطنات بالجيش انتصار على التطرف

وطن النهار

رحب التحالف الوطني الديموقراطي بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ضباط اختصاص وضباط صفّ وافراداً وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وقال التحالف ان هذا القرار يمثل انتصارا اخر للمرأة على الفكر المتطرف بعد دخولها السلك القضائي وتوليها منصب قاض، وتصحيحاً لوضع خطأ استمر لعقود من الزمن خالف المبادئ الدستورية التي نصت على المساواة وحاربت التمييز على اساس الجنس، ويفتح آفاق المشاركة للمرأة بجانب الرجل في تطوير قدرات الجيش في شتى الاختصاصات.

واكد ان التصريحات النيابية المناهضة للقرار صادرة من مجموعة غير مؤمنة بالدستور نصا ولا الديموقراطية نهجا، ومارست -ولاتزال- الارهاب الفكري والسياسي في اكثر من محطة تاريخية ضد نضال المرأة الكويتية للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية، وحاولت فرض الوصاية الدينية على المجتمع الكويتي ومصادرة حقوقه الدستورية والمدنية.

وفي ختام البيان قال: يهنئ التحالف الديموقراطي المرأة الكويتية على انضمامها الى الخدمة العسكرية، مؤكدا ايمانه بقدراتها وعطائها في خدمة الوطن في اكثر من موقع، مستذكرا بكل فخر واعتزاز مسيرة المرأة الكويتية منذ القدم ونجاحها في جميع المجالات.

