جامعة الكويت: 3 مساجد صغيرة في «الشدادية»

وطن النهار

أكد البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت أنَّ الحرم الرئيس في مدينة صباح السالم الجامعية يحتوي على (3) مساجد صغيرة. وأشار البرنامج في بيان صحافي توضيحي عن أنباء تناقلت بعدم وجود مساجد ومصليات في حرم «الشدادية» إلى ان «أحد المساجد يقع بين حرم كلية الهندسة والبترول وحرم كلية العلوم بسعة (150) مصلياً وتبلغ مساحته (170) متراً مربعاً، والثاني في الموقع ما بين حرمي كلية العلوم الحياتية وكلية العلوم الإدارية بسعة (150) مصلياً وتبلغ مساحته (170) مترمربع ، وقد تم تسليم هذين المسجدين للجامعة، بالإضافة إلى مسجد ثالث يقع ضمن قطاع الكليات الإنسانية في الموقع بين حرم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وحرم كلية الحقوق بسعة (150) مصلياً وتبلغ مساحته (162) متراً مربعاً.

وأعلن البرنامج عن عدد (385) من المصليات الداخلية المنتشرة في مرافق وأقسام الكليات والإدارات الجامعية والتي تتسع لحوالي (3700) مصلي. واضاف البرنامج أنّ جامعة الكويت حريصة على أن يتضمن حرم مدينة صباح السالم الجامعي مسجداً رئيساً ضمن مشروع المباني الإدارية ، إلا أن هذا المشروع تم تأجيل تنفيذه بقرار من اللجنة العليا للمشاريع لتعارض موقعه مع مداخل مشاريع أخرى ، وهو حالياً في مرحلة إجراءات أخذ الموافقات من الجهات الرسمية للطرح.

