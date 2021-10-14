جورج: الكويت ونيودلهي شراكة ديناميكية

وطن النهار

أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج عمق الروابط الثنائية والدبلوماسية بين البلدين، معتبرا ان هذه العلاقات هي شراكة لم تصمد امام اختبار الزمن فحسب، بل نمت من قوة الى قوة بمرور الوقت، وازدهرت الآن لتصبح شراكة ديناميكية ومتعددة الأوجه.

وأضاف في كلمة له خلال حفل وداع السكرتير الأول بالسفارة فهد احمد خان ان علاقاتنا الثنائية قد بُنيت على اساس سليم ومتين وعميق الجذور من العلاقات القوية للغاية بين الشعوب والمبنية على اساس الثقة والاحترام المتبادلين.

وأشار الى تطلعه الى مواصلة البناء على هذه العلاقة ومساعدتها على الازدهار والتطور الى عصر جديد، شراكة هندية - كويتية جديدة تربط رؤى قيادة بلدينا الصديقين لصالح شعوب بلدينا. ولفت الى تسهيل سفر الهنود الى بلدهم خلال المرحلة المبكرة من جائحة «كوفيد - 19» ثم عودتهم الى الكويت لاحقاً، مضيفا «على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، استمرت التجارة الثنائية والاستثمار لدينا في النمو».

وتحدث عن التعاون بين البلدين في مكافحة «كورونا»، مشيرا الى ان بلاده قدمت المساعدة الطبية وغيرها الى اكثر من 150 دولة، وأرسلت الأدوية الأساسية ومجموعات الاختبار الطبي وغيرها من المساعدات الطبية الى وجهات في جميع انحاء العالم في ظروف لوجستية مروعة فرضتها عمليات الاغلاق، كما نُشرت فرق الاستجابة السريعة الهندية في 8 دول، بما في ذلك الكويت الصديقة. وتابع: وفرنا اللقاحات المصنوعة في الهند لأكثر من 90 دولة في جميع انحاء العالم، بما في ذلك مئتا الف جرعة للكويت الصديقة، وكنا نعمل فيها معاً لارسال الأكسجين الى الهند في معركتنا ضد الموجة الثانية من جائحة «كوفيد - 19» في مايو ويونيو في هذا العام.

وزاد بالقول: كانت الكويت الصديقة احد اكبر موردي مساعدات الأكسجين الطبي الى الهند، لقد انشأنا جسراً جوياً وبحرياً يزود الهند بالأكسجين، كنت اعرف دائماً ان الكويت بها الكثير من النفط، لكن حقيقة ان الكويت لديها ايضاً الكثير من الأكسجين كانت مفاجأة بالنسبة لي.

