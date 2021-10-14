محاولتا انتحار على جسر جابر

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء مركز الشويخ للاطفاء والانقاذ البحري ومركز البحث والانقاذ من انقاذ شخص حاول الانتحار بعدما القى بنفسه من فوق جسر جابر وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسجلت قضية. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام ان رجال قوة الإطفاء العام تمكنوا من انقاذ شخص القى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد في محاولة فاشلة للانتحار، واوضحت ان الشخص نزل من تاكسي على الجسر مسرعا وقام بالقاء نفسه.

وأضافت بان غرفة العمليات وجهت فورا رجال فرق الاطفاء الذين نجحوا في تحديد موقعه وقاموا بالنزول من اعلى الجسر بعملية نوعية خاصة لانقاذه باستخدام الحبال في فترة زمنية قياسية وتسليمه للطوارئ الطبية وهو بحالة حرجة.

من جانب آخر، حاول وافد من الجنسية الآسيوية الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر جابر وتم انقاذه من قبل مواطنين «صيادين»، وتم ابلغ عمليات الداخلية وتم تسليمه الى رجال خفر السواحل، حيث تبين انه اسيوي من مواليد 1985 وحالته الصحية جيدة وتم تسجيل قضية.

من جهة ثانية، تعاملت فرق اطفاء القرين والمواد الخطرة مع حريق منزل في منطقة القرين، وقامت بانقاذ امرأتين كانتا محتجزتين في الدور الاول وتسليمهما للطوارئ الطبية لعلاجهما من الاختناق البسيط الناتج عن استنشاق الدخان.

