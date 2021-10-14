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وطن النهار

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إرجاء دعوى إلغاء منع سفر غير المطعَّمين


ارجأت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية دعوى المطالبة بوقف والغاء قرار مجلس الوزراء الذي يمنع سفر غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا الى جلسة 20 الحالي.
وكانت الدعوى التي اقيمت قد دفعت بعدم دستورية القرار لمخالفة المواد الدستور بشأن حرية التنقل وحبس حريات المواطنين، مبينة ان حقوق المواطنين التي اكتسبوها من الدستور الكويتي لا يحق لكائن من كان سلبهم اياها وان هذا القرار مخالف للدستور.
يذكر ان المحكمة الادارية رفضت دعوى اخرى بشأن المطالبة بالغاء قرار منع المواطنين من السفر الذين لم يتلقوا التطعيم، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان اشتراط اللقاح مقابل السفر لا يعتبر إجباراً، وهذا المنع مؤقت وأملته الظروف الاستثنائية، كما ان لوزير الصحة العامة الحق في اصدار قرارا بالتطعيم الاجباري لجميع السكان، واشارت المحكمة في حكمها الى ان القرارات جاءت وفق اطر المشروعية وصحة المواطن وحياته، تعلو ولا يعلو عليها اي امر آخر، كما ان الكويت بذلت جهوداً فائقة مبكراً للحصول على اكثر اللقاحات فاعلية، وايضا الكويت توفر اللقاح مجاناً للجميع، ادراكاً منها لخطورة هذا المرض.


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